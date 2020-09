Am 4. Oktober wird in Laichingen ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Bewerbungen dafür sind eingegangen, alle drei sind rechtswirksam. Das hat der Wahlausschuss unter Vorsitz von Ulrich Rößler am Dienstag bei einer Sitzung beschlossen. Anerkannte Kandidaten für die acht Jahre Amtszeit sind...