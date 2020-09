Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. Oktober in Laichingen stehen fest (wir berichteten). Allerdings: Eine öffentliche Vorstellung der Bewerber Klaus Kaufmann (61), Daniel Baz (38) und Bernhard Tiedeken (49) wird es vor der Wahl nicht geben. Weder mit Präsenz vor Publikum, noch in dig...