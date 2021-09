M it Zuversicht geht Birgit Susanne Neuhäuser-Späth als Kandidatin in die am 26. September stattfindende Bürgermeisterwahl in Setzingen. Wie ihr einziger Mitbewerber Karlheinz Dürr hat „Biggi“, wie sie im 710 Einwohner zählenden Dorf genannt wird, ihre Bewerbungsunterlagen ganz kurz vor dem ...