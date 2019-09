Es gibt einen ersten Bewerber für die Bürgermeister-Wahl am 20. Oktober in Nellingen. Am Sonntagabend hat Christoph Jung seine Kandidatur bekannt gegeben.

Jung ist 53 Jahre alt und verfügt über eine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen der Kommunalverwaltung. So hat der Diplom-Verwaltungswirt (FH) von 2009 bis Ende 2018 das Ordnungsamt bei der Stadt Crailsheim geleitet. Seit Januar ist er als stellvertretender Leiter des Ressorts Recht & Revision bei der Stadt tätig. Der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Söhnen (26/21 Jahre) aus erster und einer Stieftochter (21) aus zweiter Ehe ist evangelisch und parteilos.

„Mit 53 Jahren fühle ich mit fit genug, um noch mal durchzustarten und etwas Neues zu wagen“, erläutert Jung die Beweggründe für seine Bewerbung. Vor 16 Jahren wollte er schon einmal Bürgermeister in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) werden, scheiterte in der 3000-Einwohner-Gemeinde aber. Die Alb ist dem in Ellwangen aufgewachsenen Kandidaten zumindest als Landschaftsregion nicht unbekannt: „Ich wandere dort oft.“ Was die politische Landschaft angeht, ist Jung vor allem „von der positiven Entwicklung Nellingens in den vergangenen Jahren angenehm überrascht“. Diesen Kurs würde der Kandidat im Falle seiner Wahl gerne weiter verfolgen, zumal die Albgemeinde finanziell gesund sei: „Das ist ein Eckpfeiler, auf dem man aufbauen kann.“