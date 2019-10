Warum will Christoph Jung Bürgermeister in Nellingen werden? Weil in der schuldenfreien Gemeinde großes Entwicklungspotenzial liege und in den letzten Jahren in der Infrastruktur viel passiert sei. Das sehe man, beantwortete Jung die erste Frage aus dem Kreis der Besucher. Der 53-jährige Kandidat...