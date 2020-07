Am Sonntag, 12. Juli, wählen die Bürgerinnen und Bürger von Illerkirchberg einen neuen Bürgermeister. Wer sich für das Amt des Schulzes beworben hat und was sie für die Gemeinde bei einer Wahl geplant haben, erfahren Sie in unseren Kandidaten-Porträts.

Steffen Buse

Markus Häußler

Sascha Verspermann

Giuseppe Lapomarda