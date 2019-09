Jetzt ist auch der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 20. Oktober in Nellingen an die Öffentlichkeit gegangen: Am Mittwoch hat Ansgar Gümbel aus Nersingen bei Ulm seine Bewerbung publik gemacht.

Gümbel verfügt eigenen Angaben zufolge über eine langjährige Erfahrung als Manager in der Wirtschaft. Geboren in Berlin war Gümbel nach Abitur und Ausbildung zum Kaufmann unter anderem 15 Jahre bei C & A und zuletzt sieben Jahre bei Adler Moden beschäftigt, wo er den Vertriebsinnendienst aufgebaut hat.

Vom Modemanager zum Unternehmensberater

Seit Anfang des Jahres ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig. In „verschiedenen, auch internationalen Instituten und Akademien habe er sein Wissen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Verwaltung, Management, Organisation, Personalführung und Buchhaltung erfolgreich erweitert“, betont der 58-Jährige. Über Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung verfügt der Kandidat (noch) nicht – will das aber nachholen und hat sich bereits um einen Platz an der Kehler Akademie, einer Fortbildungseinrichtung der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, beworben.

„Gut gerüstet und im besten Alter“

Vor diesem Hintergrund sieht sich der Bewerber „gut gerüstet und im besten Alter, Nellingen in eine sichere Zukunft zu führen“. Im Falle seiner Wahl verspricht der parteilose Kandidat „einen kooperativen und transparenten Führungsstil, bei dem die Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Rathausteam und Bürgerschaft stets im Mittelpunkt steht“.

Gümbel ist verheiratet und hat mit seiner Frau Anja vier erwachsene Kinder im Alter von 22 bis 29 Jahren. In seiner Freizeit interessiert er sich für Sport, Autos und Elektronik, wandert gerne mit der Familie und hält sich mit Fußball, Badminton und Skifahren fit.

Neben Gümbel haben sich noch der 53-jährige Diplomverwaltungswirt Christoph Jung aus Crailsheim und der 64 Jahre alte Landwirtschaftsmeister Wolfgang Schweizer aus Plochingen für den Bürgermeisterposten in der Albgemeinde beworben. Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstag, 26. September.