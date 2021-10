Die Amtszeit des Bürgermeisters in Berghülen endet am 31. März 2022. Amtsinhaber Bernd Mangold kandidiert nach 32 Jahren erneut. Das hat der 63-Jährige am Freitag bekannt gegeben. „Ich habe noch Freude und Spaß am Beruf“, sagt Mangold. „Ich bin gesund und fit.“ Er hat in der 2000-Einwoh...