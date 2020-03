Trotz Corona-Sorge haben sich fast 150 Interessierte nicht davon abhalten lassen, in einer persönlichen Begegnung zu erfahren, wie ihr Bürgermeister seine zweite Amtsperiode im Dietenheimer Rathaus gestalten will. Der Alleinkandidat und Wiederbewerber Christopher Eh sprach am Montag im Regglisweiler Bürgerhaus und am Dienstag in der Dietenheimer Stadthalle. Mit 90 Gästen war der Regglisweiler Termin besonders gut besucht.

Öffentliches Lob vom einstigen Gegner

Das freute Dietmar Kögel, der als Vorsitzender des Wahlausschusses den Ablauf der Veranstaltung überwachte. In Regglisweiler drückte er gleich einmal ein Auge zu. Statt einer Frage ließ der Hauptamtsleiter ein Statement des ehemaligen Grundschul-Rektors Herbert Funk zu. Selbiges entpuppte sich als die große Überraschung des Abends: Der im Ort so engagierte wie streitbare Funk hatte vor acht Jahren zu einem Kreis erbitterter Eh-Gegner gehört. Der Regglisweiler dürfte dafür verantwortlich gewesen sein, dass viele Wähler im Teilort Eh seinerzeit die Stimme verweigerten. Kritisch habe er die Arbeit des Bürgermeisters seit Amtsantritt begleitet, sagte Funk. „Aber ich muss sagen: Sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Regglisweiler ist nie benachteiligt worden!“ Man könne den Verwaltungschef guten Gewissens wiederwählen, empfahl Funk seinen „Landsleuten“. Mit der öffentlichen Kehrtwende heimste er sich den Respekt vieler Besucher ein. Eine Partnerschaft mit Regglisweiler auf Augenhöhe sei ihm ein persönliches Anliegen, sagte Eh. „Das werde ich auch in Zukunft so handhaben.“

Schwierige Ost-West-Verbindung

Acht Fragen kamen aus dem Kreis der Zuhörer. Es ging unter anderem um marode Wasserleitungen in der Pfarrer Brunner- und der Mittelstraße. Das stehe auf der Agenda, antwortete Eh dem Fragesteller Philipp Merz. Uwe Bimek machte den ÖPNV, genauer die Verbindung nach Laupheim und das Radwegenetz Dietenheim-Wain-Hörenhausen zum Thema. Ost-West-Verbindungen seien ein Problem, räumte Eh ein. Doch er sieht Chancen durch die Regio-S-Bahn. Es sei zudem gelungen, einen Radweg Dietenheim, Hörenhausen, Wain im Radwegeverkehrsplan unterzubringen. Das werde ein großes Projekt in der nächsten Legislaturperiode, erwiderte Eh einem Fragesteller, der wissen wollte, wann die Wasserleitung von Dietenheim nach Regglisweiler kommt, denn: „Sonst muss ich mir eine Entkalkung einbauen lassen und die ist teuer.“

Streitthema Treppe

Situativ werde man zu reagieren haben, wenn es zu einer erneuten Flüchtlingswelle komme, antwortete Eh auf die Frage von Gerhard Herz. Das Raumproblem sei ja schon gelöst, er werde sich gegebenenfalls dafür einsetzen, dass die Last im Kreis gerecht verteilt werde. Eh dankte in diesem Zusammenhang den Flüchtlings-Helferkreisen.

Das aktuelle Streitthema „Treppe Ziegelstraße“ schnitt Barbara Reiter an. „Warum kommt die 60 Jahre alte Treppe ersatzlos weg?“ Weil die Abkürzung nur 90 Meter betrage, die Treppe in dieser Ausführung nicht mehr zulässig sei und „wir nicht alles auf einmal machen können“, antwortete Eh. Man wolle Treppenanlagen in Regglisweiler keinesfalls aussterben lassen, sagte der Verwaltungschef und verwies auf Sanierungen beim Herrenweiher und beim Mohren. Letztere Treppe ist laut Meinung von Paul Leger „gemeingefährlich und hundsmiserabel zu laufen“, da sie zu selten gereinigt werde. Auch die Bänke sollten öfter geputzt werden, forderte er.

Ausweisung von Gewerbegebieten schwierig

Manfred Held fragte nach Visionen und neuen Gewerbegebieten. Letztere in Regglisweiler auszuweisen, sei in Ermangelung an Flächen und einer Einwohnerdichte von 350 Einwohner auf den Quadratkilometer „sehr schwierig“. Eh will die Charakteristik des Ortsteils beibehalten und das Dorf dennoch weiterentwickeln. Nächstes Projekt sei die Mittelstraße, die attraktiver werden soll.

Dietenheimer zufrieden

Ziemlich zufrieden mit der Arbeit ihres Rathauschefs schienen die rund 60 Dietenheimer, die am Dienstag in die Stadthalle kamen. Kritische Fragen gab es nicht, ohnehin wagten sich nur drei Besucher ans Mikrofon. Klaus Merkle wollte wissen, ob im künftigen Mischgebiet auf dem Amann-Gelände auch sozialer Wohnungsbau zum Tragen kommt. Eine Quote von 20 Prozent hält er für richtig. Private Investoren, die verbilligt Wohnraum abgeben, sollten gefördert werden. Eh könnte sich durchaus vorstellen, in einem Wettbewerb sozial geförderte Mieten als Bedingung zu formulieren. Der Markt sei da. „Sollen wir unsere Veranstaltungen absagen?“, wollte Max Semler wissen. Er meinte damit in Zeiten von Corona die Jahresversammlung der Stadtkapelle und das Event der Initiative „Unità dei Cristiani“ Ende März in Dietenheim, bei dem der achte Ökumene-Preis vergeben wird.

Schutzstreifen für Insekten

Ratschläge in einem so dynamischen Prozess zu geben, falle schwer, sagte Eh. Man richte sich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Er sehe keine Anzeichen, eine Jahreshauptversammlung absagen zu müssen. „Wir sind dran an weiteren Schutzstreifen für Insekten“, antwortete Eh auf eine entsprechende Frage von Uli Müller.

Vor den Fragen der Bürger hatte Eh, der sich als „parteilich nicht gebunden“ bezeichnet, bei beiden Veranstaltungen exakt 31 Minuten lang Rechenschaft abgelegt und einen Ausblick gegeben. Der Politiker thematisierte neue Wohnbaugebiete, Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Handel mit 1900 Arbeitsplätzen, die Dietenheimer Innenstadtsanierung mit Königstraße, neuem Kirchplatz und Stadtcafé. Er verwies auf die Halbierung der städtischen Schulden von vier auf zwei Millionen Euro, in Regglisweiler die Sanierung der Turnhalle und des Friedhofs und den Bau der Kita, den Umbau des Amann-Geländes und die Sanierung der Gemeinschaftsschule. Insgesamt habe Dietenheim in den vergangenen acht Jahren 3,5 Millionen Euro in Kindergärten sowie fünf Millionen Euro in die Verbesserung der Schulinfrastruktur investiert.

Interessant für private Investoren

Dass Dietenheim wächst, freut Eh. Das Interesse an Bauplätzen sei groß. Zuletzt bewarben sich auf 24 Plätze 100 Interessierte. Eh betonte, dass die Stadt auch für private Investoren interessant geworden ist. Beispiele: das Ärztehaus und der Edeka-Markt. Beides sei nur möglich geworden, weil Dietenheim eine nachhaltige Entwicklung zugetraut würde. Ehs Fazit nach acht „spannenden, herausfordernden, schönen“ Jahren: „Ich habe Lust auf mehr!“