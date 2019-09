Erst ging lange gar nichts, nun geht es Schlag auf Schlag: Jetzt gibt es schon drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 20. Oktober in Nellingen. Neben dem Diplom-Verwaltungswirt Christoph Jung (53) hat inzwischen auch Wolfgang Schweizer seinen Hut in den Ring geworfen. Der ehemalige Gemeinde- und Kreisrat aus Deggingen, der heute in Plochingen wohnt, hatte sich bereits im Juni für den Bürgermeisterposten in Drackenstein beworben. Da die Bewerbung verspätet einging und auch unvollständig war, wurde Schweizer in Drackenstein nicht zur Wahl zugelassen.

„Nellingen ist eine Wald- und Bauerngemeinde. Ich war 30 Jahre im Wald“, begründet der Landwirtschaftsmeister seine Bewerbung in Nellingen. Wie bereits in Drackenstein, will Schweizer als Bürgermeister vor allem die Landwirtschaft in der Albgemeinde fördern. Potenziale für die Bauern sieht er neben „ihren guten regionalen Produkten“ im Ausbau der Fotovoltaik auf Freiflächen. „Wir müssen weg von immer mehr Windrädern“, fordert der Kandidat.

Darüber hinaus ist Schweizer „beeindruckt, was Bürgermeister Kopp für Nellingen alles erreicht hat.“ Diesen Kurs würde der Plochinger gerne fortsetzen, muss aber zumindest in einem Punkt passen: „Kopp will einen Generationswechsel – das funktioniert bei mir so nicht“, räumt Schweizer ein, der morgen seinen 64. Geburtstag feiert. Schweizer setzt stattdessen auf „Erfahrung, Kompetenz und Mut – das fehlt den jungen Studenten heute.“ Vor diesem Hintergrund freut sich Schweizer schon auf die Kandidaten-Vorstellung am 9. Oktober in der Festhalle: „Da wird es heiß hergehen“, verspricht er.

Nach Schweizer hat sich am Montag noch ein Kandidat gemeldet. Bürgermeister Kopp bestätigt die Bewerbung, will aber aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben machen. „Der Kandidat will sich selbst bei der Presse melden.“ Was bislang nicht geschah.