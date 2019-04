Der Bürgermeister von Laichingen, Klaus Kaufmann, hat Fragen zum „Sex-Skandal“ an der Schule untersagt. Schülerinnen des städtischen Gymnasiums sollen Mitte Februar während des Sportunterrichts unfreiwillig mitbekommen haben, wie ein Mitarbeiter der Stadt in einem Nebenraum Sex hatte. Der Verwaltung wurde Vertuschung vorgeworfen.

Elternaufstand nach Sex-Skandal in Laichingen bleibt aus

Direkt zu Beginn der Bürgerfragestunde des Gemeinderats Laichingen am Montag wickelte Bürgermeister Klaus Kaufmann das Thema ab: Bereits am Vormittag sei es zu einer Aussprache zwischen Schule und Stadt gekommen. Rektorin Cordula Plappert und eine der betroffenen Sportlehrerin setzten sich mit der Stadtverwaltung zusammen. Man setze darauf wieder ein vertrauensvolles Verhältnis herzustellen, wie die Schwäbische Zeitung berichtet.

Ein befürchteter Elternaufstand blieb bei der Bürgerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung jedoch aus. Grund dafür war das Einschreiten des Kaufmanns, der den Zuhörern ein Ansprechen des Punktes in der Fragestunde untersagte. Und zwar mit der Begründung, es handele sich um eine interne Personalangelegenheit der Verwaltung.

Lehrerinnen schreiben Brief zu Sex-Vorfall an Eltern

Zuvor hatten zwei Lehrerinnen in einem von Rektorin Plappert abgesegneten Schreiben Eltern ermutigt, den „unschönen Vorfall“ bei der Bürgerfragestunde am Montag direkt anzusprechen.

In einem zweiten Elternbrief teilt eine der Sportlehrerinnen mit, dass sich Klaus Kaufmann „sehr betroffen“ über die Öffentlichkeit der Angelegenheit gezeigt habe, vor allem aber über die Vorwürfe, die Stadt habe die gemeldeten Vorfälle vertuschen wollen.

Zudem hätten die Lehrerinnen eine Mail von der Verwaltung bekommen, in der keine personellen Konsequenzen in diesem Fall von Seiten der Stadt signalisiert worden seien. Weil die Lehrerinnen damit nicht zufrieden waren, wandten sie sich in einem Brief an die Eltern und empfahlen, die Verwaltung mit den Vorfällen zu konfrontieren.

Doch in dem Gespräch am Montag sei es der Stadtverwaltung sehr wichtig gewesen, darzustellen, dass durchaus im Hintergrund Maßnahmen geprüft wurden und auch geplant seien. Das sei den Lehrerinnen jedoch nicht kommuniziert worden. Um dieses Missverständnis auszuräumen und die Sache abzuschließen, ließen die Lehrerinnen die Eltern wissen, dass sie die Vorwürfe der Untätigkeit der Stadt sich relativiert hätten.

Kaufmann verwies auch am Dienstag darauf, dass er interne Personalangelegenheiten in diesem Fall nicht nach außen kommentieren werde.