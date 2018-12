Finanzen Bürgermeister Raab will „kreativ sparen“

Nellingen / Von Thomas Hehn

Ist das ein guter oder weniger guter Haushalt? Er ist sicherlich ausbaufähig.“ In seiner Rede zum Etat 2019 räumte Amstettens Bürgermeister Johannes Raab am Montag unumwunden ein, dass er nur bedingt zufrieden ist mit dem 700 Seiten dicken Zahlenwerk. Dabei stört den Schultes vor allem eines: Auch im kommenden Jahr wird die Gemeinde mehr ausgeben als sie einnimmt, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten. Diesmal klafft ein 213 000 Euro großes Loch im Ergebnishaushalt. „Das hört sich dramatisch an, ist aber beherrschbar“, beruhigte Raab.

Eine Ursache des seit Jahren herrschenden Defizits sind die Abschreibungen, die mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) erstmals in die Berechnungen miteinbezogen werden müssen: 2019 schlagen sie allein mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Ursache für diese vergleichsweise hohe Summe sind die Vielzahl an kommunalen Gebäuden, welche die Flächengemeinde mit ihren fünf Teilorten gleich mehrfach unterhalten muss. „Wir können und müssen nicht überall versuchen, alles anzubieten“, meinte Raab und forderte den Gemeinderat auf, sich „ernste Gedanken über jede Liegenschaft zu machen“.

Letzteres auch, weil sich die Gemeinde erneut verschulden muss, um ihr 9,3 Millionen Euro umfassendes Investitionsprogramm für 2019 finanzieren zu können (siehe Eckdaten). Diesmal sind 991 000 Euro an neuen Krediten eingeplant. Damit steigt die Verschuldung auf die Rekordsumme von knapp 6,7 Millionen Euro. Das sind 1670 Euro pro Einwohner. „Der Durchschnitt bei vergleichbaren Kommunen liegt bei 585 Euro pro Kopf“, mahnte der Bürgermeister. Es könnte sogar noch mehr werden. Raab warnte schon am Montag davor, dass die florierende Wirtschaft, die zuletzt zu Rekordeinnahmen beim Gemeindanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer führte, weiter anhält. „Das Jahr 2019 hat große Risiken“, erinnerte er stellvertretend an den noch offenen Kurs der Europäischen Zentralbank sowie die ungewissen Auswirkungen des Brexit.

Angesichts dieser Unsicherheiten fordert Raab vom Gemeinderat „einen Mentalitätswandel: Wir müssen kreativer werden.“ Wo und wie, hat der Bürgermeister bereits im Oktober mit einem umfangreichen „Haushaltskonsolidierungsbericht“ vorgelegt. Die Wellen, die das 100 Seiten umfassende Streichkonzert damals schlug, lässt ahnen, dass da manches heiße Eisen angefasst wird. Raab freute sich jedenfalls schon am Montag darauf, „wenn die Fraktionen mit ersten Einsparvorschlägen auf uns zukommen“.

Am Montag war keine Diskussion vorgesehen. Die Fraktionen haben in der Sitzung am 21. Januar Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Dann soll der neue Haushaltsplan auch verabschiedet werden.