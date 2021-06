Im neuen Gemeindesaal ist Oliver Sühring in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Bernstadt eingesetzt worden. Die Aussicht ist grandios, der helle und luftige Raum im Neubau am Burgplatz bietet genug Platz für Rat und Zuhörer, die sich – nach Sitzungen in der Riedwiesenhalle – über ...