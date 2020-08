Der künftige Bürgermeister Markus Häußler tritt seinen Dienst in Illerkirchberg am 1. Oktober an. Das hat der 35-Jährige auf Anfrage mitgeteilt. Der Termin sei das Ergebnis eines Gesprächs mit Landrat Heiner Scheffold und dem Ersten Landesbeamten Markus Möller. Häußler leitet im Landratsa...