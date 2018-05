Finanzen Bürgerhaus steht im Beimerstetter Haushalt

Beimerstetten / Klaus Müller

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) hat nun auch Beimer­stetten und den dortigen Gemeinderat erreicht. In der jüngsten Sitzung präsentierten Bürgermeister Andreas Haas und Gemeindeamtsrätin Stefanie Heidenreich den ersten Haushalt nach der kommunalen Doppik. Nach einer Einweisung in den neuen Haushaltsaufbau vor 14 Tagen konnte das Gremium die Beratung zügig angehen. Das Investitionsprogramm dieses Jahres umfasst insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro. Größter Brocken ist der erste Bauabschnitt des Bürgerhauses samt Tiefgarage mit 1,4 Millionen Euro. Allerdings steht wegen rechtlicher Probleme noch nicht fest, ob mit dem Bau des auf insgesamt 3,8 Millionen Euro veranschlagten Projekts tatsächlich in diesem Jahr begonnen wird.

Weitere große Posten sind 875 000 Euro für Grunderwerb und 289 000 Euro für die Modernisierung und Ausstattung des Rathauses. Für den Breitbandausbau stehen 200 000 Euro im Haushaltsplan. Insgesamt rechnet das Büro Geo-Data in den nächsten Jahren mit Kosten von einer Million Euro für das innerörtliche Backbone-Netz, wobei 390 000 Euro als Zuschuss erwartet werden. Vorgesehen sind unter anderem Glasfaser-Hausanschlüsse in den Gewerbegebieten ebenso im Weiler Hagen und später auch in Eiselau.

Die Sanierung der Kanalisation (167 000 Euro), Feuerwehr und Brandschutz (148 000 Euro), Ortskernsanierung (114 000 Euro), Straßen und Feldwege (90 000 Euro), die Befestigung des Grüngutsammelplatzes (85 000 Euro) sowie ein Bauwagen für den Waldkindergarten (50 000 Euro) sind weitere namhafte Investitionen.

Der Haushaltsplan sieht eine Kreditaufnahme bis zu 1,8 Millionen Euro vor. Dann hätte Beimerstetten am Jahresende knapp 3,3 Millionen Euro Schulden. Trotzdem stehe die Gemeinde „gar nicht so schlecht da“, sagte Stefanie Heidenreich. Bei drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der Haushaltssatzung zu.