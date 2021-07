Jetzt steht es fest: In Langenau wird es im Herbst eine Premiere geben. Nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung offiziell festgestellt hat, dass das Bürgerbegehren „Nördlich der Karlstraße“ zulässig ist, wird es nun zum ersten Mal in der Naustadt einen Bürgerentscheid geben. Die...