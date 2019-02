Nellingen Bürgerbegehren wird jetzt geprüft

Nellingen / Ralf Heisele

Innerhalb der nächsten zwei Monate entscheidet der ­Nellinger Gemeinderat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, das die Initiative „Aktion LandSchafft“ am Freitag im Rathaus eingereicht hat. Dabei geht es um die Frage „Sind Sie gegen ein interkommunales Gewerbegebiet zwischen Merklingen und Nellingen?“ 172 Nellinger haben dies bejaht und mit ihrer Unterschrift bekundet. 14 Unterschriften seien ungültig, erklärte Bürgermeister Franko Kopp am Montagabend im Gemeinderat. Entweder seien die Unterzeichner nicht in Nellingen gemeldet oder sie hätten dort nur ihren Nebenwohnsitz. Nichtsdestotrotz reicht die Zahl der Unterschriften formell für das Bürgerbegehren aus. Kopp schickt die Unterlagen nun ins Landratsamt, um sie rechtlich prüfen zu lassen.