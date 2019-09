Grüß Gott, wir sammeln Unterschriften.“ So oder so ähnlich wurden Blausteiner am Freitag auf dem Wochenmarkt angesprochen. Seit Mittwochabend läuft ein Bürgerbegehren „Wald am Klingensteiner Hang“. Das Ziel: Den Wald zwischen B 28 und Leubeweg erhalten, die geplante Bebauung verhinder...