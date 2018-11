Hochwasserschutz Bürger wollen Planungen Nachdruck verleihen

Erbach / fg

„Wie ist der aktuelle Stand, wie der Zeitplan und wie ist die Finanzierung gedacht?“ Das wollte Klaus Gapp am Montag bei den „Bürgerfragen“ von Bürgermeister Achim Gaus zur Hochwasserschutz-Planung am Erlenbach wissen. Mit den Fragen wollten er und der ebenfalls am Erlenbach wohnende Rudolf Wallich dem Thema „etwas Nachdruck“ verleihen, denn seit der Infoveranstaltung im September sei es „ruhig geblieben“.

Gaus ließ erkennen, dass in zwei Monaten, einschließlich der Bürgermeisterwahl, nichts grundlegend Neues zu erwarten sei. Wie seinerzeit aufgezeigt, würden die Planungen der Fachbüros laufen. Dazu gehörten auch Gespräche mit den Anliegern, die inzwischen stattgefunden hätten und protokolliert seien.

Hauptthema sei derzeit das Starkregenmanagement, das auch die Teilorte Donaurieden und Bach betreffe. Eine „ziemlich komplizierte Geschichte“, sagte Gaus. Dennoch sei vorgesehen, das Thema wie zugesagt Anfang des nächsten Jahres in die Gremien zu bringen. Ob zentral im Gemeinderat oder zusätzlich in den Ortschaften, hänge vermutlich von den Ergebnissen und Empfehlungen der Büros ab.

Gapp überreichte dem Bürgermeister auch eine „Petition“ mit 135 Unterschriften. Gaus bestätigte dies gestern und wies zugleich darauf hin, dass über die Hälfte der Unterzeichner auswärts wohnen. Welcher Anteil der restlichen Unterzeichner von einem Hochwasser bedroht würde, sei noch nicht geprüft.