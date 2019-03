Die Gemeinde Nellingen wächst und wächst. Der Einwohnerzuwachs der vergangenen Jahre schlägt sich auch im Etat positiv nieder.

Die Gemeinde Nellingen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Innerhalb von 18 Jahren Die Bevölkerung Nellingens wuchs in dieser Zeit um 13 Prozent auf aktuell knapp über 2000 Einwohner – ein Spitzenwert im Alb-Donau-Kreis. Und das wirkt sich auch auf die Zuweisungen im aktuellen Etat aus. Knapp 300 000 Euro fließen heuer an Steuern und Ausgleichsleistungen mehr in den Gemeindesäckel als 2018, auch aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl. Sie bringt an Schlüsselzuweisungen bares Geld. Die Gemeinde bekommt für jeden Einwohner etwa 1000 Euro, hat Zimmermann ausgerechnet. Mehr Bürger bedeuten auch mehr Kinder. Weil der Platz im jetzigen Kindergarten in absehbarer Zeit nicht mehr ausreicht, will die Gemeinde 2024 einen neuen Kindergarten bauen – für geplante 2,3 Millionen Euro.

