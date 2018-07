Ortschaftsrat Bührle gibt Mandat ab

Ersingen / Franz Glogger

Neun Jahre hatte Andreas Bührle Sitz und Stimme im Ortschaftsrat Ersingen. Nun hat der Ingenieur beantragt, aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen. Durch eine berufliche Veränderung sei er häufig unterwegs, teilweise auch im asiatischen Raum. Er könne deshalb sein Amt als Ortschaftsrat nicht mehr so ausfüllen wie es erforderlich wäre, sagte der 38-Jährige in der Sitzung am Mittwoch. Das Gremium stimmte seinem Antrag geschlossen zu. Als Nachrücker wurde Stephan von Sohl (Foto) verpflichtet. Von Sohl (63) ist selbständiger Pflegedienstleiter.