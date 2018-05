Gebäude Bücherei: Isoliert und für zu warm befunden

Von Thomas Vogel

Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist die energetische Sanierung kommunaler Gebäude.“ So steht es im ersten Nachhaltigkeitsbericht der Gemeinde Dornstadt. Aufgeführt ist darin zum Beispiel die Sanierung der Bühl-Realschule, die in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt 4,9 Millionen Euro gekostet hat. Allerdings hatte die Sanierung des Gebäudes, in dem auch die Gemeindebücherei untergebracht ist, einen unerwünschten Nebeneffekt. „Seit der Sanierung haben wir Probleme mit der Raumtemperatur“, heißt es im aktuellen Jahresbericht der Bücherei.

In der warmen Jahreszeit werde die Bücherei als Folge der besseren Isolierung regelmäßig zum Brutofen, sagte Leiterin Claudia Till kürzlich im Gemeinderatsausschuss für Verwaltung, Finanzen und Soziales: „Wir haben hier dann Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad Celsius.“ Die Belüftungsanlage schaffe es einfach nicht mehr, die Wärme ins Freie zu befördern und durch kühlere Luft auszutauschen. Auch fehle es in dem dreiseitig verglasten Räumlichkeiten an Beschattung. Bürgermeister Rainer Braig sagte zu, sich der Sache anzunehmen.

Damit hatte Claudia Till das einzige größere Problem, das auf der Einrichtung lastet, geschildert. Die Zahl der Bücherei-Nutzer ist mit knapp 1060 stabil, der Medienbestand mit 56 000 erneut leicht gestiegen. Gleichzeitig zeigen sich dabei leichte Verschiebungen und damit die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung. Sachliteratur in gedruckter Form wird etwas weniger nachgefragt, dagegen gab es bei Kinder- und Jugendliteratur sowie Romanen in klassischer Form nochmals leichte Steigerungen bei den Ausleihzahlen.

Den größten Sprung nach vorne aber verzeichnet die „Onleihe“, also die Ausleihe von E-Books, von denen etwa 20 Prozent mehr nachgefragt waren. Mit insgesamt 4090 Ausleihen im vergangenen Jahr erreichte diese Sparte freilich noch nicht einmal zehn Prozent der Ausleihzahlen von gedruckten Werken. Insgesamt liegt das Gedruckte mit 45 000 Ausleihen nach wie vor weit vor den anderen Medien. Bei CDs, DVDs und Kassetten scheint der Zenit überschritten zu sein. Dagegen berichtete Till von einer leicht anziehenden Nachfrage nach Spielen via App und in anderer digitaler Form. Fast die Hälfte aller Nutzer sind Kinder bis zu zwölf Jahren.

Nicht entschieden wurde im Ausschuss über den Wunsch der Bücherei, einen Dienst für Musik-Downloads und -streaming zu abonnieren. Die Jahresgebühr würde etwa 1600 Euro betragen, erklärte die Leiterin. Den Nutzern stünden etwa 13 Millionen Musiktitel zur Verfügung, täglich drei Stunden zum Anhören, drei pro Woche zum Herunterladen. Till verwies auf die Breite des Angebots, das sich vor allem an „Leute über 30“ richte. Gemeinderat Alexander Vogel (CDU/BWV) schlug vor, in der Bücherei eine Ecke zum Musikhören einzurichten: „So können wir die Leute in die Bücherei locken, so ein Angebot soll ja auch ihr was bringen.“ Ebenfalls auf positive Resonanz bei Till stieß der Vorschlag von Stefanie Haas (FWG) für eine „Lesenacht für Erwachsene“.