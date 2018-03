Bildung Bücherei Blaustein: Gebühren leicht erhöht

Blaustein / sam

Anke Jaeger sprang ein: Weil die Leiterin der Blausteiner Stadtbücherei, Cemile Yilmaz, nicht selbst in den Gemeinderat kommen konnte, um über eine Besucherumfrage und die Gebührenordnung zu berichten, übernahm die Hauptamtsleiterin die Information des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung. Jaeger stellte eine neue Benutzungs- und Gebührenordnung – mit höheren Gebühren. Anstatt 10 Euro Jahresbeitrag schlug die Verwaltung 12 Euro vor, fürs Ausleihen von DVDs 1,50 Euro für zwei Wochen anstatt 1 Euro. Mahngebühren: 50 Cent je Medium (DVDs 1 Euro) und 5 Euro anstatt 2,50 Euro bereits für die zweite Mahnung.

Die höheren Gebühren für das Leihen von DVDs hielt Grünen-Stadträtin Anita Juninger in Zeiten von Netflix und Co. für „nicht zeitgemäß“. Sie kritisierte außerdem, dass in der vorgeschlagenen Gebührenordnung die Nutzung der Internetplätze in der Bücherei weiterhin 50 Cent kostet. Jaeger antwortete mit dem Vorschlag, diese Gebühr aus der Satzung herauszunehmen, da Blaustein ohnehin daran arbeitet, im Rathaus – dort ist die Bücherei – freies WLAN einzurichten. Rita Sommer (CDU) fand, man könne die Gebühren „gern so erhöhen“, ihre Fraktion sei allerdings auch für freies WLAN. Ursula Rieger-Wäckerle (Grüne) kritisierte, dass Internetplätze ab 16 Jahren genutzt werden können, aber bis zum 18. Geburtstag nur mit einer Einverständniserklärung der Eltern. Das liege an Datenschutzrichtlinien, erklärte Jaeger. Auf Antrag von Anita Junginger stimmte der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen dafür, die Leihgebühren der DVDs nicht zu verändern.

Die neue Nutzungs- und Gebührenordnung nahmen die Gemeinderäte an: Sie ersetzt nun die Ordnung aus dem Jahr 2005 und beinhaltet auch Onleihe und Fernleihe.

Nur am Rande besprochen wurde die Besucherumfrage. Kristina Nußaumer (Freie Wähler) wunderte sich darüber, dass Kinder nicht befragt beziehungsweise nicht gesondert erfasst wurden. Sie regte an, das zukünftig zu ändern: Als „Zielgruppenerfassung“.