Dietenheim Budenzauber mit buntem Programm

Dietenheim / Martin Dambacher

Alle Jahre wieder verwandelt der Dietenheimer Weihnachtsmarkt die schmucke Ortsmitte in ein weihnachtliches Shopping-Paradies. Der Budenzauber auf dem Marktplatz hinter dem Rathaus zeichnet sich nicht nur durch das heimelige Flair aus, sondern auch durch die große Bandbreite an Ausstellern – heuer werden es wieder rund 40 Fieranten aus Nah und Fern sein. „Das Besondere an unserem Markt ist, dass mehr als die Hälfte der Aussteller ideenreiche Sortimente und handwerkliche Arbeiten anbieten“, erklärt Albert Hüber von der Stadtverwaltung. So gebe es neben allerlei Weihnachts- und Dekorationsartikel aus Holz, Leder, Ton, Wolle und Wachs auch Imkerei-Produkte, Kosmetik, Schmuck, Kunst aus Beton, Feuerkörbe und vieles mehr. Neu dabei sind dieses Jahr Stände mit Kunthandwerk aus Stahl und Holz, Babydecken und Nähwaren sowie das Nähstüble mit „Fair Fashion“.

Auch im Begleitprogramm gibt es laut Hüber mit dem vom Jugendhaus betreuten Märchenzelt für Kinder samt Bastel- und Schminkangeboten eine interessante Ergänzung. Altbewährt dagegen ist die Tombola des mitorganisierenden Handwerker- und Gewerbeverein (HGV), die wieder mit rund 500 tollen Preisen aufwartet. Mit dem Erlös wird in diesem Jahr die kürzlich aufgestellte Vitamin-Raststätte mit Sitzbank und Obstbäumen des Schwäbischen Albvereins Regglisweiler unterstützt.

Der Startschuss fällt mit der Markteröffnung durch Bürgermeister Eh um 11 Uhr. Ebenfalls ab 11 Uhr hat die Puppenausstellung im Rathaus geöffnet, für die HGV-Vorsitzende Barbara Dursch einige Puppenstuben, Puppenküchen und Kaufläden zusammengetragen hat. Es seien sowohl alte, selbst gebaute und moderne dabei, so Dursch. „Für weitere Exponate sind wir natürlich jederzeit offen“, ergänzt Dursch. Zur Unterbringung der meist wertvollen Schätze stünden vor Ort Vitrinen zur Verfügung. Weiter im Programm geht es um 14 Uhr mit dem Adventskonzert in der Pfarrkirche Sankt Martinus mit dem Männergesangverein „Cäcilia“ aus Sießen. Um 17 Uhr stattet der Nikolaus samt Gefolge dem Dietenheimer Weihnachtsmarkt einen Besuch ab.