Der Buchsbaumzünsler ist in Dietenheim und Umgebung angekommen. Gärtner schlagen Alarm, sammeln die gefräßige Raupe ab, spritzen und kalken. Gärtner sind in höchster Alarmbereitschaft: Der gefährliche Buchsbaumzünsler hat Dietenheim und das Umland erreicht. In Illertissen wütet die gefräßige Raupe schon seit zwei Wochen, jetzt vollbringt sie ihr zerstörerisches Werk von Illerrieden bis Kirchberg. In Balzheim wurde eine imposante...