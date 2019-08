Der Haftbefehl gegen den Jugendlichen ist aber nicht aufgehoben. Vier Tatverdächtige bleiben im Gefängnis.

Ein 17-Jähriger, der Ende Mai am Fackelwurf auf den Wohnwagen einer Roma-Familie in Dellmensingen beteiligt gewesen sein soll, ist aus der Untersuchungshaft frei gekommen. Das bestätigt Heiner Römhild, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Haftbefehl sei jedoch nicht aufgehoben, sondern außer Vollzug gesetzt worden, erläutert er. Der 17-Jährige sei auf freiem Fuß, müsse aber Auflagen wie Kontaktverbote einhalten, um nicht wieder in Haft genommen zu werden.

Jungen Männern wird versuchter Mord vorgeworfen

Grund für die Freilassung ist das Alter des Tatverdächtigen, für den das Jugendstrafrecht gilt. Er war – gemeinsam mit einem 18-, zwei 19- und einem 20-Jährigen – Anfang Juli in Untersuchungshaft genommen worden. Diese kann theoretisch Monate dauern. „Je länger sie dauert, desto kritischer wird die Verhältnismäßigkeit geprüft“, sagt Römhild. Im Fall des 17-Jährigen sei eine längere Haft nicht mehr zu rechtfertigen. Die vier anderen Tatverdächtigen, die als Heranwachsende gelten, sitzen weiter in Haft. Den jungen Männern wird versuchter Mord vorgeworfen. Am 24. Mai war eine Fackel aus dem Beifahrerfenster eines Kleinwagens auf einen Wohnwagen geworfen worden, in dem ein Ehepaar und ein neun Monate altes Baby schliefen. Zum Tatmotiv macht Römhild noch keine Angaben – „die Ermittlungen laufen“. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ist zuständig für politisch motivierte Straftaten.

Als „offensichtlich rechtsextrem“ stuft Thomas Oelmayer, Vorstandsmitglied des SSV 1846 Ulm Fußball, die Tat ein. Zwei der Verdächtigen sollen Ulmer Fußballfans sein. Ein Stadionpolizist kenne die beiden, sagt Oelmayer. Deshalb lasse er prüfen, in welcher Beziehung zu seinem Verein die jungen Männer stehen. Sollten sie Mitglieder sein, würde er handeln und sie rausschmeißen, meint Oelmayer – auch wenn die Tat nichts mit dem SSV oder dem Stadion zu tun habe. Denn ein solcher Angriff „geht gar nicht“.

