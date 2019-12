Eine ruhige Adventszeit? Die Laichinger Feuerwehr kann davon zurzeit nur träumen. Wieder häufen sich Fehlalarme, böswillig von einem Unbekannten ausgelöst. Und zwar an einer Brandmeldeanlage am Seniorenwohnheim. Am Donnerstagmorgen, 5.13 Uhr. Freitagmorgen, 2.39 Uhr. Sonntagmorgen 4.32 Uhr und 5.59 Uhr. „Und heute Nacht wieder um 3.26 Uhr“, sagt Johannes Häberle, bei der Feuerwehr für Einsatzdokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bei dem Seniorenwohnheim handle es sich um eine auf zwei Blöcke aufgeteilte Anlage, „in der die Bewohner eine eigene Wohneinheit haben“. Der Flur, in dem die Brandmeldeanlage angebracht ist, sei aber öffentlich – und somit frei zugänglich: An dem roten Kästchen müsse die Schutzscheibe eingeschlagen werden, um den Handdruckschalter betätigen zu können.

Seit der Häufung der böswilligen Fehlalarme in den frühen Morgenstunden, „stoßen wir so langsam an die Grenzen“, ergänzt Häberle. Denn nachdem die Feuerwehrleute früh morgens im Einsatz waren, „müssen wir ja auch unserer Arbeit nachgehen“.

Fehlalarme bereits im November

Bereits Ende November war in dem Seniorenheim fünfmal per Hand-Feuermelder Alarm ausgelöst worden. „Das ist nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Bewohner und das Personal sehr belastend“, sagte Häberle damals Anfrage. Auch wenn ein mutwillig ausgelöster Alarm vermutet werde, müsse die Feuerwehr jedesmal in entsprechender Stärke ausrücken. „Wir müssen das gesamte Gebäude durchsuchen“, betonte der Feuerwehrmann. Ein Einsatz dauere somit rund eine Stunde. Seit der ersten Welle der Fehlalarme ermittelt die Polizei wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen. Spuren wie Fingerabdrücke wurden gesichert, auch Polizeistreifen waren in Laichingen unterwegs, einen konkreten Verdacht gab es bisher nicht.