Gasflaschen explodieren, Dachplatten zerbersten: So sind Anwohner am Montag gegen 4.30 Uhr auf den Brand einer Scheune in Blaustein-Arnegg aufmerksam geworden und haben sofort die Feuerwehr alarmiert.Nicht zu rettenAls diese eintraf, schlugen helle Flammen aus dem Gebäude, es war nicht mehr zu rett...