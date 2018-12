Bürgermeisterwahl Bourke und Ley treten in Westerstetten an

Bourke und Ley treten in Westerstetten an

Westerstetten / swp

Amtsinhaber Alexander Bourke und Kevin Ley sind die einzigen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 16. Dezember, in Westerstetten. Bis zum Bewerbungsschluss am Mittwochabend haben sich keine weiteren Anwärter auf den Posten gemeldet. Damit kommt es zur Entscheidung zwischen dem 38-jährigen Bourke, seit knapp acht Jahren Bürgermeister, und dem 33-jährigen Diplom-Kaufmann Ley. Bei der ersten Wahl am vergangenen Sonntag lagen beide fast gleichauf: 650 Stimmen (48,1 Prozent) für Bourke, 626 Stimmen (46,3 Prozent“ für Ley. Gemeinderätin Inge Höhe belegte (5,4 Prozent) den dritten Platz. Die Wahllokale – Rathaus in Wester­stetten, Ulmer Straße 20 in Vorderdenkental – werden von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.