Tourismus Botschafterin Blaubeurer Schönheit

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Unverhofft kommt oft: Als die älteste Blaubeurer Gästeführerin Andrea Müller (76) am Montagnachmittag eine große Verabschiedung in der Tourist-Info erhielt, war sie überrascht: „Ich hab’ gar nicht gewusst, dass ich so wichtig bin“, sagte sie mit der ihr eigenen Pointiertheit und Bescheidenheit. Eigentlich hatte sie einen kleinen Abschied erwartet, aber dann waren der Blaubeurer Bürgermeister und Alt-Bürgermeister, Museumsdirektorin sowie viele andere Gästeführer gekommen, die sich bei ihrer hilfsbereiten Kollegin für ihr enormes Engagement bedanken wollten.

Ihr breites Wissen, das Andrea Müller mit Witz und garniert mit Anekdoten so lebendig an den Mann oder die Frau bringen kann, hat viele beeindruckt. Gut kam beispielsweise an, mit Gästegruppen über den Wein aus den Besitzungen des mittelalterlichen Blaubeurer Klosters in Esslingen zu fachsimpeln, erinnert sich die 76-Jährige schmunzelnd. Die Benediktinermönche jedenfalls hätten diesen Wein nur mit Wasser verdünnt getrunken: zum einen, um sich von dem arg sauren Getränk keine Löcher im Bauch ätzen zu lassen, und zum anderen, damit der Alkohol im Wein alle Krankheitskeime des Wassers abtöte.

Keine Frage, Andrea Müller liebte es, unterschiedlichsten Gruppen die Blaubeurer Sehenswürdigkeiten ans Herz zu legen. „Rund 33 000 Menschen haben während der 33 Jahre Blaubeuren durch deine Brille gesehen“, würdigte Stefanie Dispan vom Tourismusbüro den Einsatz mit manchmal sechs Führungen am Tag. „Du warst unsere Geheimwaffe.“ Man habe ihr Kunstexperten aus Zürich ebenso anvertrauen können wie einen Kegelverein aus dem Ruhrgebiet. Notfalls stand sie innerhalb weniger Minuten bereit.

Dass in Blaubeuren immer wieder neu etwas Sehenswertes vorzuführen war, im Badhaus der Mönche, in der sich wandelnden Altstadt und später vor allem im Urgeschichtlichen Museum, das war der ausgebildeten Lehrerin nur recht. „Ich habe immer gerne was dazugelernt“, so beschreibt die 76-Jährige ihre Motivation. Einen Bezug zur Kunst der Gotik hatte sie schon von ihrem Vater und ihren frühen Jahren im Fränkischen mitbekommen. Später übernahm sie für die Volkshochschule und die SÜDWEST PRESSE auch viele Kulturfahrten. „Ich lieb’ auch den Barock, aber der Hochaltar in der Blaubeurer Klosterkirche ist doch mein schönster Arbeitsplatz.“

Wenn sie dort unterwegs war, versuchte sie die Schönheit und Aussagekraft etwa der dortigen weltberühmten Skulpturen von Michel Erhart den Zuhörern nahezubringen, indem sie ihnen Brücken baute: „Michel Erhart kennt kaum jemand. Wenn ich aber erzählte, dass Tilman Riemenschneider als Schüler von Erhart in Ulm war, dann ging vielen ein Licht auf.“ Und den Gästen wurde klar, dass sich in den so konzentriert gestalteten Figuren des katholischen Klosters schon die Reformation ankündigte.

An ihre Anfangsjahre als Gästeführerin hat Andrea Müller nicht nur positive Erinnerungen. Manche Blaubeurer wollten damals mit Tourismus nichts zu tun haben, berichtet sie. Sehr präsent ist ihr eine Szene aus ihren Anfangsjahren, als sie mit einer Gästegruppe in der Karlstraße stand, etwas über das alte Spital erzählte und plötzlich das Fenster über einem Geschäft aufging: „Geh’n Sie weg, Sie vergraulen mir die Kunden. Was wissen denn Sie als Reigschmeckte überhaupt von Blaubeuren?“ Damals seien die Gruppen aber deutlich interessierter und kundiger gewesen, resümiert die Gästeführerin. „Heute werde ich schon mal gefragt, wer denn die schöne Frau mit Kind im Zentrum des Hochaltars ist. Und es gibt Schulklassen, in denen kein Kind weiß, dass das Maria ist“, berichtet sie bedauernd. Auch deshalb freut sie sich jetzt auf andere Aufgaben.