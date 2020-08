Ralph Ottenbreit lässt sich so schnell nicht abhalten vom Blutspenden – auch nicht von der Pandemie. 82 Mal hat der 48-jährige Bernstadter sich in den Dienst der guten Sache gestellt. Der neue Corona-gerechte Ablauf in der Stadthalle stört ihn indes nicht. Im Gegenteil: Es sei sogar „entspann...