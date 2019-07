Die 20-jährige Eva aus Oberdischingen hat die Diagnose Blutkrebs erhalten. Ihre einzige Chance ist ein geeigneter Stammzellenspender zu finden.

Eva hat eine Ausbildung zur Krankenpflegerin abgeschlossen. Bei einer Einstellungsuntersuchung an der Uni Ulm, wo sie nach ihrer Ausbildung eine Festanstellung erhalten hatte, wurde Ende April die Diagnose festgestellt: eine seltene Erkrankung des blutbildenden Systems. Damit Eva ein normales Leben führen kann, braucht die 20-Jährige einen passenden Stammzellspender. Das DRK Oberdischingen organisiert mit der DKMS am 21.Juli 2019 von 13 Uhr bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Oberdischingen eine Registrierungsaktion.

