Sport Blautal Outdoor Festival startet im Juni

Blaustein / Samira Eisele

Nordic Walking, Mountainbike und Wandern: Zum Sport gibt’s in Blaustein ein Festival-Programm mit Vorträgen und Bands.

Ich bin schon lange Fan“, sagt Jürgen Stübler: Fan des Ex-Skilangläufers Peter Schlickenrieder, der unter anderem bei den olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City Silber im Sprint gewonnen hat und heute als Fernseh-Experte und Co-Moderator für die ARD arbeitet. Bad-Blau-Geschäftsführer Stübler freut sich, den Sportler bald zu Gast zu haben: als Guide, Vortragsredner und prominentes Zugpferd beim „Blautal Outdoor Festival“.

Die Idee zu diesem Festival sei im Gespräch mit der Aqua-Cycling-Trainerin Tanja Lutz entstanden, erzählt Stübler. Lutz ist als Feelancerin auf vielen Outdoor-Festivals unterwegs und hatte die Idee, solch eine Veranstaltung auch in Blaustein anzubieten. Und sie hatte den Kontakt zu Peter Schlickenrieder: Mit dem Ex-Langläufer hat die sportliche Blausteinerin vor einigen Jahren das Atlas-Gebirge in Marokko überquert. Die Terminsuche für das Festival habe sich daher an Schlickenrieder orientiert, erzählt Stübler. Herausgekommen ist der 9. Juni, Samstag, an dem Schlickenrieder selbst vor Ort auf dem Festival sein wird. Das Programm beginnt allerdings bereits am 8. und endet am 10. Juni. Zentraler Ausgangspunkt für sämtliche Kurse ist das Festivalgelände auf den Außenflächen des Bad Blaus.

Vorträge und Bands am Abend

Peter Schlickenrieder bietet einen Nordic-Walking-Kurs und einen Trailrunning-Kurs an – beide im Kiesental. Abends hält er einen Vortrag. Titel: „Von Olympia zum Abenteuer“.

Sieben weitere Sportarten stehen auf dem Festival-Programm: Wandern, Mountainbike, Klettern, Stand Up Paddle, Slackline, Yoga und Schwimmen. Teilnehmer müssen sich für die einzelnen Kurse anmelden. Einen Pass für alle Kurse oder „Packages“ werde es nicht geben, sagt Stübler: Dafür seien die Preise der einzelnen Angebote zu unterschiedlich. Sie reichen von 15 Euro für eine Wanderung bis zu 200 Euro für den dreitägigen Kletterkurs.

Bei der Auswahl der Strecken für Wanderungen und Mountainbike-Touren habe man Naturschutzgebiete bewusst ausgeklammert, sagt Stübler. Sein Mitarbeiter Lukas Hörz hat die Strecken gemeinsam mit dem Landratsamt ausgearbeitet und erläutert: „Es geht bei dem Festival auch darum, Wege einzurichten.“ Zum Beispiel um das Schloss Klingenstein herum. Die Veranstalter hoffen, dass sich nicht nur die naturschutzfreundlichen Wege etablieren, sondern auch das Festival. Jährlich soll es in Zukunft stattfinden, sagt Stübler: am liebsten in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. „Die Strecken halten sich ja auch nicht an Gemeindegrenzen.“

Tagsüber wird’s also sportlich. Und abends sollen Vorträge und Bands auch alle Blausteiner aufs Gelände locken, die mit Outdoor-Sport bisher wenig zu tun hatten. Petra Thaller, die als Krebspatientin den Outdoor-Sport für sich entdeckte und die Organisation „Outdoor against Cancer“ leitet, erzählt am Freitagabend ihre Geschichte. Danach spielt die Band „Heischneida“ aus Südbayern. Nach dem Vortrag von Schlickenrieder am Samstag tritt die Coverband „N*Cognito“ auf. Food-Trucks sollen Pasta, Burger, Wraps und Smoothies aufs Gelände bringen. Damit die Festival-Besucher wettergeschützt essen können, möchten die Veranstalter noch ein Zelt aufstellen. Der Rest des Geländes bleibt jedoch ohne Dach, sagt Jessica Störzer, die das Bühnenprogramm und die Gastronomie organisiert: „Outdoor bleibt Outdoor – und das Wetter wird gut.“