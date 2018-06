Blaustein Blausteiner Schüler freuen sich über Hangrutsche

Blaustein / sam

Riesig ist sie, die neue Hangrutsche an der Eduard-Mörike-Grundschule in Blaustein. So riesig, dass 20 Schüler hintereinander drauf passen – und vier mal so viele insgesamt aufs Bild. Mit diesem Gerät sei ein großer Wunsch der Schülerinnen und Schüler in Erfüllung gegangen, teilt Schulleiterin Tanja Glöggler mit. Erfüllt hat ihn der Förderverein der Schule.

„Viel Arbeit und das Wohlwollen einiger Spender“ ist laut Glöggler für den Kauf und Bau der Rutsche notwendig gewesen: Sie hat stolze 12 000 Euro gekostet. Die insgesamt rund 150 Schüler an der Ganztagesschule schließen sich sicherlich dem Dank ihrer Rektorin für diese Investition an – indem sie das neue Gerät fleißig nutzen.