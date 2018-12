Weihnachtsmarkt Blausteiner Nikolaus beschenkt Groß und Klein

Blaustein / fg

Seit 35 Jahren schon ist Richard Erb mit seinem vollen, weißen Rauschebart als Nikolaus unterwegs. In Blaustein auf dem Weihnachtsmarkt beschenkte er am Samstag Klein und Groß. Voll war es auf dem Markt, damit traf das ein, was sich der Ehrenstein-Klingenstein-Ausschuss als Veranstalter wünschte: Ein Gemeindefest, bei dem sich Menschen zu einem Plausch treffen. Den Besuchern wurde auch einiges geboten: Der Musikverein spielte, Nikolaus Richard Erb war da, es gab Puppentheater und Spieler der Theaterei lasen weihnachtliche Texte. Und selbstredend war für das leibliche Wohl bestens gesorgt, wie etwa mit Stockbrot vom BUND oder nicht zu knapp geschmierten Schmalzbroten der Narrenvereinigung „Katzastrecker“. Fast 30 Vereine und Organisationen, von der Schule über Feuerwehr bis zur Partei, machten Angebote. Der Erlös sowie die gesammelten Spenden kommen auch in diesem Jahr wieder kulturellen und sozialen Projekten zugute.