Mietpreise: Blaustein will preisgedämpften Wohnraum schaffen

Blaustein will preisgedämpften Wohnraum schaffen

Blaustein / Samira Eisele

Wer in Blaustein ein städtisches Grundstück kauft und darauf Häuser mit fünf oder mehr Wohnungen baut, muss künftig mindestens 20 Prozent davon „preisgedämpft“ vermieten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Stadt möchte auf diese Weise Wohnraum für Alleinstehende und Familien mit mittleren Einkommen fördern – und legt einerseits Einkommensgrenzen und die maximale Wohnungsgröße für die Mieter fest, andererseits die Mieten.

Auch den Wohnungsmix schreibt Blaustein künftigen Bauherren vor: Nachdem Annette Wettstein (Grüne) angemerkt hatte, dass 20 Prozent Vier-Zimmer-­Wohnungen wenig seien, wenn hauptsächlich Familien einziehen sollen, einigten sich die Räte auf zehn Prozent Ein-Zimmer-Appartments, 20 Prozent Zwei-, 40 Prozent Drei- und 30 Prozent Vier-Zimmer-Wohnungen.

Stadtbaumeisterin Sandra Pianezzola stellte eingangs die Berechnungen vor: Das Maximaleinkommen für Mieter lege das Landeswohnraumgesetz fest. Preisgedämpfter Wohnraum sei nicht zu verwechseln mit Sozialwohnungen oder solchen, für die Mieter einen Berechtigungsschein brauchen. Bis zu 67 000 Euro im Jahr darf demnach eine dreiköpfige Familie verdienen, wenn sie eine dieser Wohnungen mit bis zu 90 Quadratmetern oder vier Zimmern mieten möchte. Die Höchstmiete wiederum berechnet Blaustein, das keinen eigenen Mietspiegel hat, nach dem Mietspiegel der Stadt Ulm: Abzüglich zehn Prozent für die Kernstadt beziehungsweise 15 Prozent für die anderen Blausteiner Ortsteile. Auf diese Rate einigte sich das Gremium, nachdem es Beispielrechnungen für Wippingen und Ehrenstein verglichen hatte. Die Mietpreise für die Neubauten lagen darin bei rund 8,60 Euro pro Quadratmeter, die Preisbindung gilt für 15 Jahre.

Ärger über Grünen-Antrag

Die Fraktionen waren sich einig, dass der „preisgedämpfte“ Wohnraum „in die richtige Richtung“ weise (Jürgen Dannwolf, SPD). Der ergänzende Antrag der Grünen, die Stadt „möge ein Konzept zur Gründung einer städtischen Wohnungsbau- und Wohnverwaltungsgesellschaft vorbereiten“, eine Zweitwohnsitzsteuer prüfen und Sanierungsprogramme für Dorfkerne anstreben, um etwa Anreize zur Umwandlung alter Hofstellen zu schaffen, ging anderen viel zu weit. Lothar Ruhnke (CDU) fand ihn geradezu unverschämt und schimpfte: „Das hat was mit Wahlkampf zu tun.“ Bürgermeister Thomas Kayser war aus anderen Gründen nicht begeistert: „Eine städtische Wohnungsbaugesellschaft braucht Eigenkapital.“