Einstimmig hat der Blausteiner Gemeinderat den Termin zum Bürgerentscheid „Wald am Klingensteiner Hang“ auf Sonntag, 8. November, festgelegt. Die Frage: „Sind Sie dafür, dass die gesamte Waldfläche am Klingensteiner Hang erhalten bleibt und dass der am 10. März 2020 gefasste Aufstellungsbe...