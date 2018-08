Quiz Blaustein verliert Duell gegen Grünstadt

Blaustein/Grünstadt / swp

800 Punkte konnte Blaustein am Ende im SWR-Duell „Stadt, Land, Quiz“ holen, das am Samstag ausgestrahlt wurde. Doch das rheinland-pfälzische Grünstadt schaffte 875 Punkte und entschied das Fernduell somit für sich. Dabei hatte Blaustein sich im Finale gut geschlagen: Über 70 statt der erforderlichen 20 Bürger kamen mit mindestens drei grünen Kleidungsstücken ins Rathaus und sangen ein selbst getextetes Lied. Doch in Grünstadt hatten die Passanten mehr Fragen rund um das Thema Farbe richtig beantwortet und holten damit die Siegpunkte. Vor einigen Wochen hatte auch Blaubeuren an dem Quiz teilgenommen – und gegen Daun aus Rheinland-Pfalz gewonnen.