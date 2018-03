Sicherheit Blaustein überarbeitet Feuerwehr-Satzung

Blaustein / sam

Einen „Zugführer vom Dienst“, der neue Name „Stadt“ für die Hauptabteilung, zwei statt einem Kommandanten-Stellvertreter und mehr Flexibilität bei Wahlen: Das sind die wichtigsten Änderungen in der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Blaustein. Der Gemeinderat hat diesen und weiteren Änderungen in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zugestimmt.

Zuvor hatten Hauptamtsleiterin Anke Jaeger und Kommandant Hans Danyi die Änderungen vorgestellt. Der Zugführer vom Dienst übernehme Einsatzdienste für den Kommandanten, erklärte Danyi: Damit dieser nicht „rund um die Uhr, 365 Tage“ im Einsatz sein müsse. Die Dienste an Wochenenden würden dadurch auf ausgebildete Zugführer verteilt – der Kommandant werde bei Großbrandlagen hinzugerufen, um den Zugführer vom Dienst zu unterstützen. Dass Hans Danyi zwei Stellvertreter bekommt, hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr beschlossen – nun wurde es in der Satzung festgehalten.

Mit der Wahl von Andreas Steinbach zum Stellvertreter wurde eine weitere Änderung angeregt: Sein Nachfolger als stellvertretender Abteilungskommandant in Bermaringen wurde nur für ein Jahr anstatt für fünf Jahre gewählt, da im nächsten Jahr turnusmäßige Wahlen anstehen. Die Satzung macht diese Praxis nun auch in weiteren Fällen möglich.

In die Änderungssatzung wurden auch Neuerungen aus dem Feuerwehrgesetz von 2015 eingearbeitet: Der Feuerwehr können nun Personen angehören, die einzelne Tätigkeiten des Feuerwehrdiensts wahrnehmen. Auf Anregung des Alterspräsidenten muss die Aufnahme in die Altersabteilung nun beantragt werden.