Freizeit Blaustein lehnt Zuschuss für Pumptrack ab

Blaustein / Helga Mäckle

„Ich habe nichts gegen den Pumptrack“, sagte Cornelia Kaufmann (FW) am Dienstag im Blausteiner Gemeinderat. Aber eine solche Mountainbike-Rundstrecke, wie sie der DAV Ulm und der DAV SSV Ulm 1846 im Schammental auf Blausteiner Gemarkung planen (wir berichteten), gehöre definitiv nicht zu den Pflichtaufgaben der Stadt. Nicht zuletzt erhielten die Blausteiner Vereine für ihre Bauvorhaben überhaupt keine Investitionszuschüsse mehr von der Stadt. Daher sei klar, dass sie den 20 000 Euro für die Anlage neben dem bereits bestehenden Mountain­bike-Trail der beiden Ulmer DAV-Sektionen nicht zustimmen werde.

Dabei hatte Bürgermeister Thomas Kayser intensiv für den Zuschuss geworben: Zum einen weil es ein tolles und sinnvolles Freizeitangebot für die Blausteiner Jugendlichen sei, zum anderen im Sinne einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm. Es half nichts: Mit elf zu zehn Stimmen lehnte der Gemeinderat den Zuschuss ab. Wie berichtet, hatte die Stadt Ulm im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit angefragt, ob Blaustein die Pumptrack-Anlage am Waldweg Winterhalde mit 20 000 Euro bezuschussen würde. Der Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats hat Anfang März bereits zugestimmt, den Löwenanteil der Kosten – 120 000 Euro – zu übernehmen.

„Schade, dass Blaustein nicht zugestimmt hat“, sagte Martin Rivoir, Vorsitzender des DAV SSV Ulm 1846, auf Nachfrage. An den Plänen ändere das aber nichts: „Wir bauen trotzdem.“ Die beiden DAV-Sektionen werden laut Rivoir nun versuchen, Sponsoren für die Anlage in direkter Nachbarschaft zum Sciene Park 3 am Eselsberg zu finden. Denn eigene Mittel zur Finanzierung habe der DAV nicht. Die 120 000 Euro der Stadt Ulm müssten reichen. „Zur Not müssen wir in zwei Bauabschnitten bauen.“ Gebaut jedenfalls werde.