Das Wort „Nickligkeiten“ stand schon vergangene Woche über dem Teil des Gemeinderatsbericht aus Blaustein, in dem es um die Debatten zur Besetzung von Ausschüssen ging. Unter anderem wurde der Sitz im Nachbarschaftsverband Ulm in einer geheimen Abstimmung vergeben, in der sich Rita Sommer (CD...