Verkehr Blaue Stele ohne „Blitzer“

Wennenden / Joachim Striebel

Auf der Bundesstraße 28 zwischen Blaubeuren-Wennenden und Laichingen-Suppingen wird häufig zu schnell gefahren. Insbesondere bergab mit dem Schwung vom Suppinger Berg im Rücken geht die Tachoanzeige schnell über 100. Mit der Stele, die jetzt bei Wennenden aufgestellt wurde, sollen allerdings keine Schnellfahrer ertappt werden. Mit ihr wird die ordnungsgemäße Bezahlung der Lkw-Maut überwacht, die vom 1. Juli an für alle Bundesstraßen gilt. Mit ihrer blauen Lackierung und ihrer Höhe von knapp vier Metern sei die neue Kontrollsäule leicht von einem „Blitzer“ zu unterscheiden, meint die Toll Collect GmbH.

Bisher wird der Lkw-Verkehr nur auf Autobahnen erfasst, und zwar mit Hilfe von Kontrollbrücken. An den übers Land führenden Bundesstraßen werden laut Toll Collect keine Brücken gebaut, sondern ausschließlich die schlanken Stelen errichtet. „Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild bleiben so auf ein Minimum beschränkt“, schreibt die in Berlin ansässige Toll Collect GmbH.

Wie Pressesprecherin Antje Schätzel berichtet, wurden die Standorte zusammen mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) ausgesucht. Ein Kriterium sei das Verkehrsaufkommen von Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen. Weiter komme es darauf an, dass in der Nähe eine Stromleitung verläuft und die Mobilfunkabdeckung zur Datenübermittlung gegeben ist.

Mit der Säule wird nicht die Maut abkassiert. Es geht nur um die Kontrolle. Passiert ein Lkw die Stele, werden ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild geknipst – ohne Blitz, mit Infrarotbelichtung. Gleichzeitig sendet das im Lkw installierte Gerät gespeicherte Daten an die Kontrollstelle.

Zahl der Achsen erfassen

Geprüft werde unter anderem, ob die angegebene Zahl der Achsen mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmt, berichtet Antje Schätzel. „Mit dem Seitenbild sieht man ganz genau die Zahl der Achsen.“ Nur bei einem Verdacht auf einen Mautverstoß werden die Daten an ein Kontrollzentrum weitergeleitet. „Hat der Kunde die Maut ordnungsgemäß bezahlt, werden die Daten sofort noch in der Kontrollsäule gelöscht“, versichert Toll Collect.