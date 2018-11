Kommunalwahlen Blaubeurer SPD nominiert Kandidaten

Blaubeuren / mp

Die Liste der Blaubeurer SPD für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen im kommenden Mai steht, auch wenn der eine oder andere Name noch hinzukommen kann. An der Reihenfolge der Kandidaten werde sich aber nichts mehr ändern, hieß es in der Nominierungsversammlumg. Alle fünf Gemeinderäte werden sich im kommenden Jahr erneut zur Wahl stellen.

Die Nominierungsversammlung im „Löwen“ leitete Regionalgeschäftsführer Ulrich Möhrle. Durch intensive Bemühungen, überwiegend von Vorstandsmitgliedern, sei es gelungen, neben den aktuellen Gemeinderäten weitere zehn Mitglieder oder engagierte Mitbürger für eine Kandidatur zu bewegen. Leider sei es aber nicht gelungen, in jedem Teilort einen Kandidaten zu finden.

Laut Satzung der SPD sollen sich auf den Kandidatenlisten männliche und weibliche Bewerber abwechseln, sofern dies möglich ist. Sowohl bei der Wahl der Gemeinderatskandidaten als auch der Bewerber für den Kreistag wählte die Versammlung die vorgeschlagenen Personen mit mindestens 90 Prozent Zustimmung. Gewählt worden sind für die Gemeinderatsliste: Christel Seppelfeld, Tobias Kuhn, Anna Lenk, Hans Jörg Kuhn, Ursula Sigloch, Angelo Montesano, Meral Celik, Michael Kühnemund, Hüseyin Striebel, Anton Glöggler, für Seißen Barbara Rüd und Ursula Polzer, für Beiningen Thorsten Kneer, für Sonderbuch Claus Rathjen und für Weiler Walter Fritsch

Auf der Kreistagsliste stehen: Christel Seppelfeld, Michael Kühnemund, Barbara Rüd, Dieter Baumann, Ursula Sigloch und Angelo Montesano. Damit ist der Nominierungsvorgang noch nicht abgeschlossen. Für die Gemeinderatsliste kann noch im Frühjahr eine Nachnominierung stattfinden, sofern Mitglieder oder Mitbürger Interesse anmelden.

Der SPD-Ortsvorsitzende Thorsten Kneer umriss die Themen, mit denen sich die Blaubeurer SPD mittel- und langfristig beschäftigen will: Verbesserung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr), insbesondere in Hinblick auf die Anbindung der Teilorte. Derzeit stünden drei Varianten zur Debatte:

die Erweiterung bestehender Buslinien, um Teilorte besser einzubinden (wie in Laichingen);

ein Ruftaxi (ähnlich wie in Dornstadt) oder

ein Bürgerbus (ähnlich wie in vielen Orten im Lande).

Zweites Schwerpunktthema soll die Verbesserung der Bildungschancen für alle Kinder sein. Diskutiert wird eine Gebührenfreiheit im Kindergarten und in Kindertagesstätten sowie der rhythmisierte Grundschulunterricht.