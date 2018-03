Verleihung Blaubeuren: Ehrennadel für Bernhard Stich

Blaubeuren / mak

Im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold während einer Feierstunde im Rathaus die Landesehrennadel Baden-Württemberg an Bernhard Stich verliehen. Anlass ist das langjährige, außergewöhnlich große Engagement des 68-Jährigen im Ehrenamt. Bernhard Stich war 16 Jahre lang ehrenamtlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Urgeschichte (GfU) und ist darüber hinaus bis heute im Verein und Vorstand der GfU tätig. Ferner ist er seit 13 Jahren als Naturschutzbeauftragter für den Alb-Donau-Kreis im Bereich der Städte Blaubeuren und Laichingen sowie der Gemeinden Berghülen, Heroldstadt und Westerheim unterwegs. Zu beiden Ämtern ist er letztlich über seinen Beruf als Förster und langjähriger Revierleiter in Blaubeuren gekommen. „In meinem Forstrevier lagen viele urgeschichtlich interessante Höhlen und Fundstellen.“

Georg Hiller, langjähriger Bürgermeister in Blaubeuren, lobte den Ausgezeichneten als „Glücksfall für den Verein, das Museum und die Archäologie“. Er sei die Klammer vieler Freundschaften in der GfU, Manager im besten Sinne, zeige einen ungeheuren Einsatz, sei ein großes Organisationstalent sowie zuverlässig und klar in seinen Positionen.