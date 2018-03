Zivilverfahren Blaubeuren: Ast-Fall mit Vergleich beendet

Blaubeuren / Thomas Steibadler

Das Verfahren um die Schmerzensgeldforderung einer 58-jährigen Laichingerin gegen die Stadt Blaubeuren ist beendet. Beide Seiten akzeptieren den Vergleichsvorschlag des Landgerichts Ulm. Das hat eine Sprecherin des Gerichts gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Demnach erhält die Frau 12 500 Euro einmaliges Schmerzensgeld. Alle weiteren Ansprüche der Klägerin gegenüber der Stadt sind damit erledigt. „Ich bin froh, dass dieses Verfahren gütlich beendet werden konnte“, kommentiert der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold die Einigung. Der Gemeinderat habe den Vergleich am 20. März in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig gebilligt.

Das Zivilverfahren war (wie berichtet) auf einen Vorfall im August 2013 zurückgegangen: In ihrer Mittagspause hatte sich die Laichingerin im Hof des Urgeschichtlichen Museums in Blaubeuren auf eine Bank gesetzt und war vom herabfallenden Ast eines Kastanienbaums getroffen worden. Zwei Wochen lang wurde sie im Krankenhaus behandelt. Sie leide noch immer unter sehr starken Kopfschmerzen, sagte die Frau Anfang März in der Verhandlung vor dem Landgericht.

Nach Ansicht der Zivilkammer des Gerichts ist die Stadtverwaltung nicht für den Unfall verantwortlich. Dass der fragliche Ast von Moderfäule befallen war, sei bei der regulären Baumbeschau nicht zu erkennen gewesen, hatte ein Gutachter festgestellt. Die offenbar nicht mehr voll funktionsfähige Kronensicherung des Baums habe für das Abbrechen des Asts keine Rolle gespielt.

„Es liegt kein Verschulden seitens der Stadt vor“, stellt Bürgermeister Seibold fest. Der Gemeinderat habe dem Vergleich trotzdem zugestimmt, um das langwierige Verfahren mit einer gütlichen Einigung zu beenden. Er persönlich empfinde großes Mitgefühl für die damals verletzte Frau, doch die Stadt trage keine Verantwortung für das Unglück. Das habe das Gericht bestätigt.