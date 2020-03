Die Jahresversammlung des Blasmusik-Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau in der Obermarchtaler Halle glich vom Umfang her einer Tagung: Am Vormittag trafen sich die Mitglieder der Bläserjugend, am Nachmittag hielt der gesamte Kreisverband seine Versammlung ab. 69 Mitgliedsvereine zählt der Verband, der...