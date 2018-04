Mülltrennung Biomüll: Verstärkte Kontrollen in der Region

Biomüll: Verstärkte Kontrollen in der Region

Von Samira Eisele

Oben schöner Biomüll – unten der Restmüll, für den in der vorgesehenen Tonne kein Platz mehr war. „Solche Dreckspatzen gibt’s immer“, sagt Oliver Sauter von der Entsorgungsfirma Knittel aus Vöhringen. Doch das weit größere, weil häufigere Problem beim Blick in die Biotonnen seien Beutel, erklärt der Assistent der Geschäftsführung. Denn nicht nur Plastiktüten aus der Gemüseabteilung im Supermarkt müssen regelmäßig aussortiert werden. Auch die vermeintlich kompostierbaren grünen Tüten, die im Handel als spezielle Biomüllbeutel angepriesen werden, machen den Entsorgern Mühe.

„Müll-Sheriffs kontrollieren den Bio-Abfall“, vermeldete die Süddeutsche Zeitung Anfang Februar aus dem Landkreis Günzburg. Der dortige Abfallwirtschaftsbetrieb hatte zuvor eine Pressemeldung herausgegeben, in der er eine „verstärkte Qualitätskontrolle“ ankündigte. „Das ist kein Günzburger, sondern ein bundesweites Problem“, sagte Werkleiter Anton Fink damals. Der Artikel kam ihm trotzdem zu früh – die Kontrollen hatten noch gar nicht begonnen.

Anfang März ging’s dann los für die „Müll-Sheriffs“. Das Konzept: „Wir kontrollieren in ausgewählten Bezirken jede Tonne vor der Leerung“, erklärt Fink. Die Auswahl der Gebiete treffen die Müllwagenfahrer, die sehen, was aus den Tonnen fällt. „Eine gewisse Auffälligkeit“ gebe es bei mehr mehrgeschossigen Häusern, großen Wohnanlagen. Aber auch in Reihenhäusern im ländlich geprägten Landkreis gebe es immer wieder falsch befüllte Tonnen: „Darum wollen wir auch großflächig kontrollieren.“

Wir – damit meint Fink die abwechselnd ausrückenden Zwei-Personen-Teams aus Mitarbeitern in der Verwaltung und im Service des Abfallwirtschaftsbetriebs. Der Ekelfaktor beim Blick in die Biotonnen halte sich übrigens in Grenzen, sagt Fink. Denn die überwiegende Mehrzahl der Behälter sei korrekt befüllt, der Müll richtig verpackt. „Ich stelle fest: Das ist ein lockerer Morgenspaziergang.“

Flyer und Papiertüten verteilt

Während eine Person Tonnen-Deckel öffne und nach einem Blick hinein entscheide, ob sie eine Gelbe oder (in der nächsten Kontrollrunde) Rote Karte anbringt, verteile die andere Info-Flyer und Papiertüten für den Biomüll. Denn die bauen sich in den Kompostier- und Biogas-Anlagen wesentlich besser ab als die Bio-Kunststofftüten – was natürlich auch für das ebenfalls unproblematische Zeitungspapier gilt.

Tatsächlich mache es für die Verwerter kaum einen Unterschied, ob diese Beutel oder normale Plastiktüten verwendet werden, erklärt Oliver Sauter von der Firma Knittel: Sämtliche Kunststoffe werden maschinell aussortiert. In Kompostierungsanlagen werden sie von so genannten Windsichtern weggeblasen. In Vergärungsanlagen wird der Biomüll zerkleinert und unter Wasser gesetzt, die nach oben schwimmenden Kunststoffteile abgefischt.

Diese Reinigung von Störstoffen mache einen Großteil der Entsorgungskosten aus, sagt Sauter, dessen Firma rund 13 000 Biotonnen für Kommunen abholt: Die meisten davon in den Städten des Landkreises Neu-Ulm, nur wenige im Alb-Donau-Kreis (siehe Info). Kosten, die auf die Entsorger und über die Müllgebühr auf die Haushalte zurückfallen könnten. Auch Knittel kontrolliert deshalb: Zuletzt im Herbst 2017 in Illertissen und Vöhringen. In der Stadt Neu-Ulm werden die Biotonnen übrigens stichprobenartig kontrolliert.

Die Erfahrungen dieser Kontrollen decken sich mit den Erfahrungen der „Müll-Sheriffs“ in Günzburg. 10 bis 20 Prozent der Tonnen werden bemängelt, zwei Wochen später nur noch ein Bruchteil davon. Nur in wenigen Haushalten sei die Tonne auch bei der dritten Leerung beziehungsweise Kontrolle noch falsch befüllt gewesen, erzählt Sauter. In diesen Einzelfällen müssen die Hausbewohner die Tonne nachsortieren oder als zusätzlichen Restmüll entsorgen. „Mancher merkt erst, dass er etwas falsch gemacht hat, wenn die Tonne mal stehen bleibt.“ In Günzburg wurden diese Tonnen dann nochmals geprüft: „Der Zustand bessert sich von Mal zu Mal.“ Anton Fink ist mit den Kontrollen zufrieden.

Gelbe Karte für die EBU

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) hatten bereits vor einem Jahr über Plastik im Biomüll geklagt und verstärkte Kontrollen angekündigt. In der zweiten Jahreshälfte soll es nun so weit sein, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Alfons Zoller. Bei 160 000 Müllhaushalten seien „eben nicht alle so, dass sie es nach bestem Wissen und Gewissen machen“. Dafür habe auch die EBU selbst schon eine Gelbe Karte kassiert: Von unzufriedenen Abnehmern des Biomülls.