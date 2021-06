Im Rahmen des Vorschulprojekts der SÜDWEST PRESSE nehmen wir, die Vorschulkinder aus dem Kindergarten Ballendorf, an „Wir lesen mini“ teil. Wir beschäftigen uns mit spannenden Themen, experimentieren mit Zeitungen und erfahren alles Wichtige dazu. Täglich berichten wir in unserer eigenen Kinderzeitung aus dem Kindergarten, laden Gäste ein und interviewen diese. Am 12. Mai war Roland Schütter, ein Freier Mitarbeiter der SWP, zu Besuch bei uns. Mit selbstgebastelten Mikrofonen aus Zeitung und einer Papprolle stellten wir ihm Fragen.

Josia: Wo arbeitest du?

Roland Schütter: Ich habe mein Büro zu Hause, dort steht mein Laptop und hier kann ich Berichte schreiben.

Josia: Wie gefällt dir dein Job?

Sehr gut, ich mache das so gerne, dass es für mich ein Hobby ist.

Linus: Was gefällt dir besonders?

Am besten gefällt mir, dass ich viele Menschen kennenlerne, alte und junge, auch Kranke … so wird es nie langweilig für mich.

Linus: Wann stehst du morgens auf?

Um 7.15 Uhr.

Anna: Warst du immer Reporter?

Interessante Frage: Ich war auf dem Gymnasium und habe mich dort schon für die Schülerzeitung interessiert und mitgearbeitet. Da wusste ich noch nicht sicher, ob ich lieber als Zeitungsmann, wie ich es jetzt bin, oder bei der Bank arbeiten möchte. Ich habe dann ständig bei der Bank gearbeitet und nebenher zehn Jahre als Reporter. Dann war lange Pause. Mit 58 Jahren habe ich wieder mit dem Schreiben angefangen, als ich Rentner wurde.

Anna: Was braucht ein Reporter?

Für diese Frage habe ich euch was mitgebracht: meine Reportertasche. Dort könnt ihr alles sehen, was ich für diesen Beruf brauche. Einen Block, mehrere Stifte, ein Vesper und etwas zu trinken, außerdem meinen Fotoapparat mit Ersatz-Akku und Batterien.

Julia: Wie ist dein Tagesablauf? Und hast du ein Auto?

Der ist jeden Tag etwas anders, ich frühstücke, schaue dann im Kalender nach, welche Termine anstehen und welche Unterlagen ich dafür brauche. Daraufhin packe ich meine Tasche und mache mich auf den Weg. Ich habe ein Auto. Manchmal laufe ich auch, je nachdem, wohin ich hin muss.

Mia: Arbeitest du jeden Tag?

Ja, manchmal sogar an Samstagen und an Sonntagen.

Mia: Bist du alleine unterwegs? Und wo hockst du meistens? Am PC, oder bist du mehr unterwegs?

Ich bin in der Regel mehr unterwegs, und das meist allein. Aber ich habe eine tüchtige Frau, die hilft mir, mein Geschriebenes zu korrigieren.

Karl: Über was berichtest du?

Ich schreibe viel über Gemeinderäte. Zudem besuche ich oft ältere Leute in Ulm und Umgebung und schreibe über deren Ehe-Jubiläum oder runden Geburtstag. Sonst interessiere ich mich für viele andere Themen auch noch.

Karl: Wie viele Berichte schreibst du in der Woche?

Das kann ich nicht genau sagen, die Gemeinderäte tagen einmal im Monat, bei sieben Gemeinden, in denen ich regelmäßig bin, ist das relativ viel. Vielleicht so zehn Berichte in der Woche.

Josephine: Wie lange hockst du an einem Bericht dran?

Kommt drauf an, wie umfangreich der ist, ein langer Bericht braucht etwa eine Stunde, ein kurzer Bericht nur 15 Minuten.

Josephine: Wo gehst du überall hin, um Informationen zu sammeln?

In die unterschiedlichen Dörfer: Ich bekomme Arbeitsaufträge von der Redaktion, und oft frage ich die Redaktion an, ob ich was schreiben darf, was mich besonders interessiert.

Sarah: Bekommst du viel oder wenig Geld? Überhaupt etwas?

Das kommt drauf an, wie viel ich geschrieben habe, an ausführlichen Berichten verdiene ich mehr als an kurzen.