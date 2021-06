Die Reporter aus dem Kindergarten Bollingen haben einen Besuch beim Eierhof Häussler gemacht. Der Auftrag kam vom Wir-lesen-Maskottchen Kritzel höchstpersönlich – er hatte eine Packung Eier vorbeigebracht. Das berichten die Kinder:

Mit viel Vorfreude ging es an einem heißen Tag zu den Hühnerställen. Jeder von uns hatte sich eine Frage überlegt. Wir waren gespannt, was uns erwartet. Empfangen wurden wir von Stephen Häussler und Anna-Lena Burkhardt, die uns gleich einen Stall von innen zeigten. Wir mussten leise sein, da die Hühner nicht jeden Tag Besuch bekommen. Wir sprudelten beim Anblick der Hühner mit den Fragen los, etwa: Wie viele Hühner leben in einem Stall? Antwort: 1500 Hühner.

Sechs Eier in der Woche

Gabriel konnte beim Anblick des Eierförderbandes gleich seine Frage stellen: „Wie viele Eier legen die Hühner pro Tag?“ Stephen erklärte uns, dass ein Huhn in der Woche etwa sechs Eier legt und in einem Jahr 300 Stück. Dabei sucht sich jedes Huhn das perfekte Nest, das kann auch mal zwei Stunden dauern. Die Nester sind schräg angebracht, sodass die Eier aufs Förderband rollen.

Dann folgte Jana mit ihrer Frage, ob aus den Eiern auch Küken schlüpfen können, und uns wurde erklärt, dass dazu ein Hahn gebraucht wird und es in den Ställen bei ihnen keinen Hahn gibt. Anschließend ging es für uns in den Freilauf der Hühner, und wir konnten sie dort selber füttern. Ganz Mutige von uns ließen die Hühner das Futter aus der Hand picken und konnten sogar ein Huhn streicheln.

Legen alle Hühner braune Eier?

Aber eine Frage hat uns doch sehr beschäftigt, im Eierkarton von Kritzel gab es nur braune Eier. Warum ist das so, legen denn alle Hühner braune Eier? Stephen und Anna-Lena erklärten uns, dass man an der Farbe der Ohrdeckel eines Huhns erkennt, welche Farbe das Ei hat. Außerdem erfuhren wir bei unserer Frage nach den Feinden der Hühner, dass der Fuchs jeden Tag vorbeischaut und die Hühner deshalb von 22 bis 10 Uhr im Stall sind.

Einige Tage später durften wir noch einen Blick in die Sortierung und Verpackung der Eier erlangen. Bei der Verpackung ist es wichtig, dass das Ei mit der Spitze nach unten in den Eierkarton gelegt wird. Dann ist die Luftblase oben und das Ei länger haltbar.