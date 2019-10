Der Name bleibt und auch der Vorteil, dass die Schüler an der „Gemeinschaftsschule im Illertal“ neben dem Hauptschulabschluss auch die vollwertige mittlere Reife ablegen können. Was sich ändert: Der Standort Illerrieden wird geschlossen. Alle Klassen werden vom Schuljahr 20/21 an nur noch in...